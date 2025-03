GRC Groningen komt niet verder dan gelijkspel, verlies GVAV

Foto Andor Heij

GRC Groningen verspeelde zondag in de tweede klasse H in de slotfase dure punten. GVAV Rapiditas ging onderuit. Een klasse lager speelde SC Stadspark gelijk.

Koploper GRC Groningen bleef in Norg tegen laagvlieger GOMOS op een 1-1 gelijkspel steken. De beste kans voor rust was voor GRC, maar die bal werd van de lijn gehaald.

Na 55 minuten kwam GRC voor via Stijn Heinst. GRC verzuimde door te drukken, waardoor GOMOS in de laatste minuut via een strafschop langszij kwam. Robert Smit van GRC kreeg in het tumult rond de strafschop rood. GRC blijft koploper met vier punten voorsprong op VKW.

GVAV Rapiditas verloor uit in de slotfase tegen Annen: 0-1. GVAV staat elfde in 2H. Forward was vrij.

Derde klasse

SC Stadspark speelde thuis in 3O met 3-3 gelijk tegen de nummer 2 SVZ. Voor Stadspark scoorde Nick Berends twee keer en Cedwin Tel één keer. Stadspark is vijfde in 3O. Groninger Boys was vrij.

Vierde klasse

In 4B blijft Groen Geel voorlaatste na een 2-1 thuisnederlaag tegen Gasselternijveen. Engelbert was vrij.