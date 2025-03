Gorecht verspeelt punten tegen Helpman, TKB en VVG winnen stadsderby’s

Foto Herman Mellema. Helpman - Gorecht

Gorecht raakte zaterdag verder achterop in de tweede klasse I na een gelijkspel tegen Helpman. In 3R wonnen The Knickerbockers en VV Groningen de stadsderby’s.

Gorecht kwam bij Helpman niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Helpman wist het aanvalsspel van Gorecht voor rust goed te ontregelen en kwam op een 1-0 voorsprong door Tim Miedema.

Na de pauze drong Gorecht aan en de ploeg uit Haren kreeg een paar prima kansen, die om zeep geholpen werden. Via een strafschop van Sven Hazewinkel, na een overtreding, kwam Gorecht in de slotfase toch nog langszij.

Gorecht zakte naar de vierde plaats in 2I met vijf punten achterstand op koploper Nieuwleusen. Helpman zakte naar de elfde plek.

Derde klasse

The Knickerbockers won in 3R de derby bij Lycurgus met 1-0. David Bergsma scoorde al vroeg in de wedstrijd. TKB staat vierde en Lycurgus twaalfde.

De derby tussen VV Groningen en FC Lewenborg werd 3-2. Lewenborg profiteerde van fouten bij VVG en nam een 0-2 voorsprong. VVG draaide daarna de rollen om. Yoshua St. Juste maakte de winnende voor VVG. VVG staat nu zevende en Lewenborg elfde.

Be Quick 1887 (zat) verraste koploper Veendam 1894 door thuis met 2-1 te winnen. Be Quick is zesde. Groen Geel speelde met 1-1 gelijk bij DVC Appingedam. Groen Geel is negende.

Vierde klasse

HFC’15 won vorige week de tweede periodetitel, maar ging zaterdag in eigen huis keihard onderuit tegen Boornbergum: 6-2. HFC staat zesde in 4D.

In 4E won Omlandia met 2-0 bij Poolster. Omlandia is derde. Haren verloor thuis met 1-0 van Corenos en is negende. Mamio is tiende na de 3-2 wist op Holwierde.

Vrouwen

De derby tussen ACV en Oranje Nassau in de topklasse werd bij een 0-0 stand gestaakt. De moeder van een speelster van ACV kreeg een hartstilstand en moest gereanimeerd worden.