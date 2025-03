Gorecht en TKB sluiten aan; Helpman pakt dure punten; VVG grote verliezer in 3R;

TKB-VVG (Foto Martijn Minnema)

In 2I profiteerde Gorecht volop van het puntverlies van de concurrenten bovenin. Helpman boekte in de onderste regionen een erg nuttige zege. In 3R sluit The Knickerbockers aan bij de top 3, de stadsclubs onderin deden het op VV Groningen en Be Quick 1887 na goed.

Het is spannend in 2I, zowel bovenin als onderin. Gorecht versloeg thuis Be Quick’28 uit Zwolle met 2-0 en zag alle concurrenten bovenin gelijkspelen. Daardoor deelt Gorecht de tweede plek met twee andere clubs op 3 punten van koploper Nieuwleusen. Gorecht dankte de zege aan doelpunten van Sven Hazewinkel voor de pauze en Robin Zuidema na rust.

Onderin is het zo mogelijk nog spannender, nummer 6 heeft maar 5 punten meer dan nummer 11, de eerste nacompetitieplek. Helpman steeg naar plek 8 dankzij een 0-2 zege op LTC. Bij verlies had Helpman twaalfde gestaan. LTC kwam kort voor rust na rood met tien man te staan, Helpman profiteerde na de pauze. Tim van Dorp en Tim Sanders scoorden. LTC was al vijf duels ongeslagen. Volgende week speelt Helpman thuis tegen de nummer 12.

The Knickerbockers-VV Groningen (Foto Martijn Minnema)



In 3R moest The Knickerbockers winnen om bij te blijven in de titelstrijd. Opponent VV Groningen heeft de punten juist weer nodig om nacompetitie tegen degradatie te ontlopen. Voor rust bakte VVG er niet veel van, het kwam binnen tien minuten 1-0 achter toen Roël Batema de bal bij de eerste paal via de ietwat schutterende doelman raak schoot. VVG creëerde weinig, maar had via Mitchell Schievels wel op 1-1 moeten komen. De VVG spits schoot uit riante positie over. TKB speelde ook niet heel goed maar was wel stukken gevaarlijker. Het kwam via Han van Dijk tien minuten voor rust verdiend op 2-0.

Na rust startte VVG scherper, dat leidde tot de 2-1 toen Davey Wilkens, de kleinste man van het veld, een hoekschop met het hoofd binnen toucheerde. VVG zette TKB onder druk maar grote kansen bleven uit. TKB counterde in de 78′ minuut naar 3-1 waarbij de VVG doelman er wederom niet goed uitzag. Doelpuntenmaker was Han de Jong en die voltooide in de 85′ minuut zijn hattrick met de 4-1. Voor TKB was het een gouden middag, de concurrentie verspeelde punten tegen laagvliegers daardoor staat The Knickerbockers nu derde op twee punten van koploper Zuidlaren. Wildervank staat er nog steeds het beste voor, als die hun inhaalduel tegen Borger (voorlaatst) winnen staan ze vier punten voor op TKB.

Ook in 3R staat het vanaf plek 6 dicht op elkaar. Behalve VVG strijden nog vier Stad Groninger clubs tegen degradatie play offs. Groen Geel deed goede zaken door thuis met 2-1 van concurrent Loppersum te winnen en staat zevende met 3 punten voorsprong op de nummer 11 (degradatie play off plek). Be Quick 1887 ging met 3-0 onderuit bij Aduard 2000 en staat op plek 8 met even veel punten als Groen Geel. VVG staat negende met twee punten meer dan nummer 11. Lewenborg verraste virtueel koploper Wildervank, thuis werd met 3-2 gewonnen. Dankzij twee treffers van Armando Kremer leidde Lewenborg bij rust met 2-0. Wildervank kwam terug tot 2-2 maar Edu Gerds bezorgde Lewenborg drie dure punten met de 3-2. Ook Lycurgus verraste, het won uit bij titelkandidaat Veendam 1894 met 3-1. Lycurgus staat twaalfde en moet vier punten goedmaken. Voor Lycurgus scoorden Mark van Domburg, Joost Gerds en Tieme Schiphof.

Vierde klasse D/E

In 4D speelde nummer 5 HFC’15 0-0 bij koploper Veenhuizen, het gat blijft 5 punten.

In 4E is Mamio aan een goeie serie bezig, het boekte zijn derde zege in de laatste vier wedstrijden. Alleen van koploper Corenos werd nipt verloren. Vanmiddag werd concurrent Noordwolde uit met 4-1 verslagen. Mamio staat zes punten voor op de nacompetie play off plek. Omlandia speelde 0-0 tegen SGV en staat derde (op 8 punten van koploper Corenos). Haren-Holwierde werd 3-3, Haren heeft 1 punt meer dan Mamio en staat achtste.

In 5E doen Oosterparkers (tweede, zes verliespunten meer dan koploper VAKO), Gruno en Glimmen mee bovenin.

Oosterparkers won met 6-3 bij VVK, Gruno kwam bij Nieuw Roden niet verder dan 3-3 en Glimmen won met 3-0 van GRC zaterdag.