Gomarus College bouwt nieuw Techlab voor techniekonderwijs

Foto: Gomarus College

Het Gomarus College in Groningen bouwt inmiddels bijna een maand aan een Techlab waar leerlingen kennismaken met moderne technologieën. Ze leren hier werken met VR-brillen, 3D-printers, robotica en hololenzen.

Het lab is bedoeld voor onder- en bovenbouwleerlingen, maar ook basisschoolleerlingen zijn welkom. In het Techlab werken leerlingen aan praktische opdrachten en lossen ze technische vraagstukken op. Ze leren programmeren, ontwerpen en bouwen, bijvoorbeeld door een robot te laten bewegen of een eigen 3D-ontwerp te printen. Door samen te werken, ontwikkelen ze ook vaardigheden zoals probleemoplossend denken en creativiteit.

Het lab ontstond, zo stelt schooldirecteur Peter Holsappel, uit zorgen over de afname van techniekonderwijs. “Als je de mogelijkheden van techniek niet kent, kun je er ook niet voor kiezen,” legt Holsappel uit. Het Techlab biedt daarom technieklessen aan alle leerlingen, ongeacht hun niveau.

Het Techlab begon in een lokaal, maar kan nu (dankzij overheidssteun) groeien tot een zelfstandige ruimte. Naast reguliere lessen zijn er samenwerkingen met bedrijven en worden gastlessen georganiseerd. Het lab krijgt een specialisatie in zorgtechnologie. Holsappel zegt: “Over tien jaar hoop ik dat het Techlab een vanzelfsprekend centrum binnen de school is geworden.”