Foto: Joaquin Lo Sien Sen en Patrick Wind, 112groningen

Bij een aanrijding aan de Rijksweg is woensdagochtend een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is behandeld in een ambulance. Dat meldt 112groningen.

Er is sprake van forse schade. Beide betrokken personenauto’s zijn afgesleept. De aanleiding van het ongeval is nog niet bekend.