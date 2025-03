Gestrande trein zorgt voor vertraging op spoor bij Assen

Een DDZ-trein. Foto: Rob Dammers - Dieren DDZ 7608 als IC 3634 naar Zwolle, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66191160

Treinreizigers tussen Groningen en Assen hebben zondagavond te maken gehad met vertraging. Door een gestrande trein was er enige tijd geen treinverkeer mogelijk.

De problemen ontstonden rond 20.40 uur. Een dubbeldekstrein (DDZ, Dubbeldekker Zonering, red.) die onderweg was van Den Haag richting Groningen viel even voorbij Assen stil. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. De NS meldt dat het gaat om een gestrande trein. Om de veiligheid te waarborgen werd het treinverkeer tussen Groningen Europapark en Assen stilgelegd.

Aanvankelijk werd gemeld dat de problemen tot 21.45 uur zouden gaan duren. Na het resetten van de trein kon de storing verholpen waarna, de DDZ verder kon rijden. Treinreizigers moeten nog wel rekening houden met vertraging.