Gerda Bosman nieuwe hoofdredacteur RTV Noord

foto: Roel Breet

Gerda Bosman is benoemd tot nieuwe hoofdredacteur van RTV Noord. Ze begint op 1 juni bij de regionale omroep.

Bosman is nu nog hoofdredacteur wetenschap bij de NTR. Ze heeft een lange staat van dienst als journalist, eindredacteur en programmamaker. Bosman is geboren in Drenthe en woont in Friesland. Groningen is voor haar ook vertrouwd terrein, aldus de omroep.

Gerda Bosman volgt Luuk Sijbring op, die eind 2023 vertrok. Tot nu toe nam directeur Nina Nomden het hoofdredacteurschap waar. Volgens Nomden haalt RTV Noord met Bosman een bevlogen en deskundige hoofdredacteur binnen. “Haar leiderschap zal bijdragen aan onze journalistieke kwaliteit, digitale innovatie en regionale samenwerking,” aldus de directeur op de website van de regionale omroep. “Ik ben blij dat zij ons team komt versterken.”