Gemeenteraad in gesprek over jeugdzorgpreventie: “Ieder kind moet dezelfde kansen krijgen”

De gemeenteraad gaat woensdag onderzoek doen naar wat er nodig is om te voorkomen dat kinderen en jongeren uit de gemeente in de jeugdzorg terechtkomen, en op welke manier WIJ Groningen hier samen met andere zorg- en hulpinstellingen aan kan bijdragen. Gedurende de dag wordt er met diverse zorg- en hulpinstellingen gesproken.

Het onderwerp wordt besproken op initiatief van de raadsleden Mirjam Gietema van D66 en Peter Swart van GroenLinks. “Ieder kind moet dezelfde kansen krijgen tijdens het opgroeien”, vertellen de twee raadsleden. “Wij vinden dat niemand tijdens de implementatie en doorontwikkeling van de basis jeugdhulp tussen wal en schip mag vallen.”

In totaal gaat het om vier sessies waarbij raadsleden in totaal 3,5 uur aan tafel zitten met zo’n twintig organisaties op het gebied van jeugdhulp en jeugdzorg, zoals WIJ Groningen, de gemeentelijke ombudsman, GGD, UMCG, huisartsen, Jeugdbescherming Noord-Nederland en Elker. Bij de rondetafelgesprekken gaat het over beleid en uitvoering van preventie, de zogeheten basisjeugdhulp en de jeugdzorg in de gemeente.

De gemeente wil dit jaar en volgend jaar respectievelijk 4,3 en 4,5 miljoen extra investeren in preventie en de uitbreiding basis jeugdhulp. Het college komt nog met een raadsvoorstel hierover. Daarnaast wordt de raad dit jaar ook gevraagd om een besluit te nemen over de specialistische schil jeugdhulp en de inkoop van hoog specialistische jeugdzorg. Gietema en Swart: “Al deze ontwikkelingen hangen samen en het succes hangt af van de samenwerking in het totale netwerk. Daarom moeten de fracties in de gemeenteraad breed geïnformeerd worden over de mogelijkheden.”