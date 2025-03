Gemeente zoekt mensen die willen meehelpen aan monument Trans-Atlantische Slavernij

Het advies wordt overhandigd aan wethouder Molema (l). Foto: Mirre van de Klok

De gemeente Groningen is op zoek naar mensen die willen meehelpen aan de totstandkoming van een herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan de Trans-Atlantische Slavernij.

Het monument moet een plek worden ‘van herdenking en bewustwording’, aldus de gemeente: “We zoeken betrokken mensen van alle leeftijden die willen bijdragen aan de realisatie van het monument. Ben jij iemand die goed kan verbinden, samenwerken en die kennis heeft van de slavernij en de blijvende impact hiervan op de samenleving? Dan nodigen wij jou van harte uit om lid te worden van het Kernteam.”

Wie denkt de gemeente en de betrokkenen achter het monument rond de Trans-Atlantische Slavernij een handje te kunnen helpen, kan een cv met motivatie insturen naar herdenkingsmonumentgroningen@gmail.com voor vrijdag 11 april. Ook vragen vooraf mogen naar dit mailadres.

De gemeente is al sinds 2016 bezig met het realiseren van een monument of monumenten rond de slavernij. Aanvankelijk was het de bedoeling om één slavernijmonument te realiseren, maar vanwege heftige reacties uit de gemeenschap werd in 2023 besloten om twee aparte monumenten te realiseren. Eén monument richt zich op de slavernijgeschiedenis van de West Indische Compagnie, het andere monument staat voor de Oost-Indische Compagnie.