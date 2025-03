Gemeente wil collectief winkelverbod inzetten als wapen tegen agressie

De gemeente wil een onderzoek uitvoeren of het invoeren van een collectief winkelverbod bij kan dragen aan de problemen van agressie jegens winkelpersoneel. Dat heeft burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA) woensdag laten weten.

De fractie van de PVV had het onderwerp op tafel gelegd. Kelly Blauw: “Uit recent onderzoek van OOG is gebleken dat supermarktmedewerkers in onze gemeente geregeld te maken krijgen met agressief gedrag van klanten. Daarbij gaat het om verbaal geweld, zoals vloeken en bedreigingen. Maar ook om fysiek geweld, waarbij er gedreigd wordt met wapens of klappen worden uitgedeeld. Meerdere ondervraagden geven in het onderzoek aan, zich wel eens onveilig te hebben gevoeld op hun werkplek.”

Onderzoek OOG

De onderzoeksredactie van OOG heeft de afgelopen periode met tientallen supermarktmedewerkers gesproken die meegewerkt hebben aan een vragenlijst over agressie. Verschillende medewerkers geven aan dit wekelijks mee te maken. Veelal gaat het om schelden, vloeken en bedreigingen. Iemand zegt: “Als eerste merk ik dat klanten steeds onfatsoenlijker worden tegen medewerkers. Klanten worden steeds vaker boos als er een keer iets niet op voorraad is, de actie al is verlopen of de TOMRA (emballageband, red.) storing heeft of even moet worden schoongemaakt. Dan geven klanten wel eens nare opmerkingen of word je wel eens uitgescholden. Daarnaast heb ik best wel vaak te maken met het afhandelen van winkeldiefstal. Sommige mensen werken wel mee terwijl er ook gevallen zijn waar politie met spoed naar de winkel moet komen. Meerdere keren per week zijn er bedreigingen met messen of wordt het echt fysiek.”

Kelly Blauw (PVV): “Trainingen veranderen niet het gedrag van de klant”

Blauw vertelt dat verschillende supermarkten maatregelen getroffen hebben om de agressie aan te pakken. Er worden bijvoorbeeld trainingen gegeven en er staan beveiligers voor de deur. “Echter is niet iedereen positief over het effect van deze maatregelen. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven dat de trainingen wel helpen, maar dat het gedrag van een klant daardoor niet verandert. We zien dat jonge medewerkers bang zijn, en daar zijn wij van geschrokken.”

“Daklozen vertonen agressief gedrag naar klanten en medewerkers”

Bij de vragen verwijst de partij ook naar vragen die vorig voorjaar zijn gesteld. Bij verschillende supermarkten in de binnenstad werd toen overlast ervaren door de aanwezigheid van daklozen. “Dat vinden we nog steeds een probleem. En begrijp me niet verkeerd. Het is een hele kwetsbare groep. Maar hier moet wel actie op worden ondernomen. Bij verschillende supermarkten vertonen deze mensen agressief gedrag naar klanten en medewerkers. Wat wordt hier aan gedaan en wat kan er nog meer aan gedaan worden?”

Burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA): “We zullen niet alles kunnen voorkomen”

Burgemeester Van ’t Veld sluit zich aan bij de zorgen van de PVV: “Het is niet fijn als een medewerker zich niet veilig voelt. Dit neem ik als burgemeester ook serieus. Wel is het zo dat als het om incidenten, gebeurtenissen, in een supermarkt gaat, dan is het verantwoordelijkheid voor de ondernemer. Daar kan ik niet in treden. Als het gaat om de buitenkant, rond het gebouw, dan hebben we hier overleg over. Onlangs sprak in een ander verband ook met ondernemers, die dit zelfde probleem ook aangaven. Met de inzet van boa’s kunnen we iets doen aan toezicht. Bij escalatie kunnen we de hulp inroepen van de politie. Maar we zullen niet alles kunnen voorkomen.”

“Onderzoek naar instellen collectief winkelverbod”

Daarom wil de burgemeester nadenken over het inzetten van een nieuw middel. En dat is een zogeheten collectief winkelverbod. “Onlangs hebben we gesprekken gevoerd met supermarktondernemers. Daarin is voorgesteld om samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het CCV, te kijken wat we kunnen doen. We willen onderzoek gaan doen naar het instellen van een collectief winkelverbod. Als ondernemers in meerderheid hier de meerwaarde van inzien, dan kunnen we een vergunning aanvragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit willen we onderzoeken.”

Wat is een collectief winkelverbod?

Een collectief winkelverbod is een maatregel waarbij een ongewenste klant bij meerdere winkels niet meer naar binnen kan lopen. Het voordeel van zo’n verbod is dat als een persoon een strafbaar feit pleegt in een winkel, hij of zij bij andere, aangesloten, winkels ook niet meer naar binnen kan. Daarnaast heeft de maatregel een preventieve werking, zorgt het voor een afname in het aantal geweldsdelicten en winkeldiefstallen en geeft het een positief signaal af in de richting van bezoekers. In meerdere gemeenten wordt al een dergelijk verbod gehanteerd. De werkwijze in de meeste gemeenten is dat je bij een overtreding eerst een waarschuwing krijgt. Ga je opnieuw de fout in, dan volgt er een verbod voor één of twee jaar.

Bekijk hieronder de reportage die OOG maakte over het onderwerp: