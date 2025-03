Gemeente voert per 1 april betaald parkeren in op bedrijventerrein Oosterhoogebrug

Foto: Gerrit de Haan

De gemeente voert vanaf dinsdag 1 april betaald parkeren in op het bedrijventerrein Oosterhoogebrug. Het betaald parkeren gaat gelden van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur.

Met de maatregel wil de gemeente de parkeeroverlast op het bedrijventerrein verminderen: “Zo maken we ruimte voor auto’s van bewoners en van bedrijven en hun klanten, maar ook ruimte voor het vergroten van de leefkwaliteit”, zegt de gemeente.

Het parkeren buiten deze uren en op zon- en feestdagen blijft gratis.

Bewoners en bedrijven in Oosterhoogebrug hebben onlangs een brief gekregen over de invoering van betaald parkeren.