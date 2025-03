Gemeente sluit aan bij afwijzing tegen opslaan kernafval, maar geen individuele actie

De gemeente sluit zich aan bij de afwijzing die de provincie en de gemeente Het Hogeland hebben gegeven tegen het opslaan van radioactief kernafval in zoutkoepels. Het college komt echter niet met een eigen zienswijze.

De fractie van GroenLinks had de wethouder om opheldering gevraagd. Uit het Nationaal Programma Radioactief Afval 2025 blijkt namelijk dat de landelijke regering 75 jaar eerder dan afgesproken op zoek is gegaan naar een locatie voor permanente opslag van kernafval. Zoutkoepels in Groningen Drenthe zouden daarbij expliciet in beeld zijn. Raadslid Ceciel Nieuwenhout: “De lokale en regionale overheden lijken hier niet over geïnformeerd te zijn. Dus wij zijn benieuwd naar hoe er tegen deze procedure wordt aangekeken ook met het oog op interbestuurlijk vertrouwen. Daarnaast maken wij ons zorgen over eventuele grondwatervervuiling in Drenthe aangezien een groot deel van ons drinkwater uit die regio gehaald wordt en zoutkoepels mogelijk kunnen gaan lekken.”

Rik Heiner (VVD): “GroenLinks maakt mensen bang”

De VVD is voorstander van het plaatsen van kleine kerncentrales. Rik Heiner: “GroenLinks maakt mensen hiermee bang. GroenLinks doet hier voorkomen dat vanaf het moment dat we kernafval zouden opslaan, en wanneer dit gaat lekken, onze drinkwatervoorziening in gevaar komt. Terwijl op heel veel plekken in de wereld kernenergie wordt opgeslagen. En dat lekt echt niet zomaar. Dus volgens mij moeten we hier realistisch naar kijken. Daarnaast maakt de nucleaire geneeskunde grote stappen. Dat afval moet ook ergens opgeslagen worden. Waar moeten we dit gaan opslaan? Of bent u tegen nucleaire geneeskunde?”

Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks): “In Duitsland lekt er dagelijks twaalf kuub pekelwater uit zoutkoepels”

Nieuwenhout: “Ondanks beweringen over veiligheid, tonen onderzoeken aan dat de dichtstbijzijnde kernopslag in Duitse zoutkoepels dagelijks 12 kuub pekelwater lekt. Dat is dus water dat langs die vaten loopt en vervolgens in het milieu dreigt terecht te komen. Met pompwagens wordt geprobeerd dit te voorkomen. Er worden miljarden euro’s tegen aan gegooid om dit op te lossen. Daarnaast zien wij het belang van nucleaire geneeskunde. Maar bij dit onderdeel gaat het om hele andere volumes qua kernafval.”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “We zijn niet actief geïnformeerd”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) vertelt dat qua informeren het woordje ‘actief’ belangrijk is. “We zijn niet actief geïnformeerd maar zijn wel geïnformeerd. We zijn het als college met GroenLinks eens dat er voortdurend gewerkt moet worden aan interbestuurlijk vertrouwen. Het proces waar het nu over gaat is aangekondigd in de Staatscourant. Op zich is dat een gangbare werkwijze. Maar omdat een keuze nu niet aan de orde is, is er voor gekozen om overheden niet actief te informeren. De reden dat er nu aandacht voor is, heeft te maken met de tienjarige cyclus van het Nationaal Programma Radioactief Afval. Elke tien jaar moeten alle lidstaten van de Europese Unie een programma maken voor de opslag en het beheer van radioactief afval en gebruikte splijtstoffen.”

“Signaal vanuit de regio is duidelijk”

Wijnja vertelt verder: “Wij hebben de ontwikkelingen in onze eigen regio en in omliggende gebieden, zoals Drenthe, nauwlettend gevolgd. De provincie gaat in ieder geval een zienswijze indienen. En de gemeente Het Hogeland gaat dat ook doen. Deze zienswijze steunen wij publiekelijk.” Een zienswijze is een reactie die een belanghebbende aan het bevoegd gezag kan sturen als reactie op een ontwerpbesluit. “De provinciale omgevingsvisie en de nota ondergrond van onze provincie zijn in deze kwestie zeer duidelijk. Want daarin is opgenomen dat de provincie geen medewerking verleent aan de opslag en berging van radioactief afval in de ondergrond. In de omgevingsvisie van de provincie Drenthe staat iets soortgelijks. Dus die dingen bij elkaar opgeteld maken dat wij de bezwaren van de lokale overheden ondersteunen maar niet een aparte zienswijze indienen, omdat we denken dat het signaal vanuit de regio heel duidelijk voor het voetlicht wordt gebracht.”

Dat men tegen het opslaan van radioactief materiaal in de ondergrond is komt vanwege Wijnja onder andere vanwege de eventuele gevolgen op de drinkwatervoorziening. “Dat is echt een belangrijke verantwoordelijkheid voor de overheid.” Mogelijk gaat ook de Veiligheidsregio nog een zienswijze indienen.