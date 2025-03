Gemeente roept Den Haag op: schrap financiële rem op jeugdhulp

De jeugdhulp in Nederland verkeert in crisis, schrijft de gemeente Groningen in een oproep aan het kabinet en de Tweede Kamer. Gemeenten zien grote financiële tekorten en inhoudelijke knelpunten. Volgens de gemeente is het noodzakelijk dat het kabinet snel actie onderneemt.

De gemeente Groningen wijst op het advies van de commissie-Van Ark. Deze commissie stelt dat oplossingen vaak buiten de jeugdhulp liggen. Onderliggende problemen zoals armoede, huisvesting en problemen in het onderwijs dragen bij aan de groeiende vraag naar jeugdzorg.

Regio’s werken al aan preventie en bredere zorg voor kinderen en gezinnen, stelt verantwoordelijk wethouder Molema in de oproep. Gemeenten en zorgorganisaties zoeken samen naar vernieuwende oplossingen, maar structurele investeringen blijven noodzakelijk.

Dringend nieuw financieel kader nodig

Er is nu te weinig geld om kwetsbare kinderen en gezinnen goed te helpen, stelt het college. De gemeente wil daarom dat het kabinet geplande bezuinigingen vanaf 2026 schrapt. Ook moeten de uitgaven meebewegen met de groeiende zorgvraag, want zonder financiële aanpassingen komt goede jeugdhulp volgens het gemeentebestuur in gevaar. De komende gesprekken met het kabinet zijn volgens de gemeente dan ook cruciaal voor de toekomst van de jeugdzorg.