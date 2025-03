Gemeente komt met dierenpaspoorten als handboek bij overlast: ‘Plaagbeheersing past niet meer’

Wethouder Kirsten de Wrede - Foto uit andboek mens-dierrelaties Gemeente Groningen

Dieren als ratten, meeuwen en zilvervisjes niet meer zien als ongedierte, maar als mede-inwoners van de stad. Het gemeentebestuur, en dan met name wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren), wil de relatie tussen mens en dier in de gemeente verbeteren en introduceert daarom een speciaal handboek met dierenpaspoorten.

Het handboek beschrijft verschillende soort zoogdieren, vogels, reptielen en insecten. Elk dier krijgt een eigen paspoort. Hierin staat informatie over het dier en hoe om te gaan met mogelijke overlast. Schildpadden, wespen, kraaien en zelfs de vrijwel verdwenen Halsbandparkiet (soms nog te zien in het Noorderplantsoen) komen voorbij. Over elk dier staat informatie in het handboek en hoe om te gaan met mogelijke overlast.

De gemeente wil met deze aanpak meer begrip en tolerantie kweken, vertelt De Wrede. “We erkennen de intrinsieke waarde van dieren en beschouwen ze als medebewoners van onze gemeente. Met dit handboek willen we meer begrip en kennis creëren om te laten zien wat deze dieren zo nuttig en bijzonder maakt.”

Diervriendelijke aanpak bij overlast

Als dieren overlast veroorzaken, wordt eerst gekeken naar preventieve en diervriendelijke oplossingen. Het handboek moet daarom actief gebruikt gaan worden bij de gemeentelijke afdeling dierplaagbestrijding. Pas bij ernstige risico’s voor veiligheid of welzijn wordt ingegrepen, vervolgt de wethouder in het voorwoord van het handboek: “Preventieve maatregelen zijn het meest effectief, zodat overlast voor mens of dier wordt voorkomen. Daar zetten we altijd als eerste op in. Toch voorkomt dat niet dat er soms situaties zijn waarin moet worden opgetreden, bijvoorbeeld vanwege de openbare veiligheid of welzijn van het dier of de mens.”

Maar het handboek is breder, ook Stadjers zelf kunnen het volgens De Wrede gebruiken. “Naast preventie staat informatievoorziening daarbij altijd voorop”, besluit De Wrede. “Met dit handboek willen we meer begrip en kennis creëren om te laten zien wat deze dieren zo nuttig en bijzonder maakt.”

Het volledige handboek is hier te lezen.