Stikstof en woningbouw lijken elkaar weinig in de weg te zitten in gemeente Groningen

Kaart via Bouwend Nederland (gemaakt door Cobouw)

Volgens Bouwend Nederland, een brancheorganisatie voor bedrijven in de bouw- en infrastructuursector, blijft de gemeente Groningen grotendeels buiten schot bij problemen tussen de stikstofproblematiek en de bouw van nieuwe woningen.

Dit blijkt uit een onderzoek wat de organisatie vrijdag heeft gepresenteerd. In grote delen van het land liggen bouwprojecten stil vanwege stikstofuitstoot in de buurt van natuurgebieden. In Groningen lijkt de impact echter beperkt.

De meeste bouwlocaties in de gemeente Groningen bevinden zich buiten kwetsbare gebieden, waardoor de bouw minder hinder ondervindt van de stikstofregels. Alleen aan de zuidkant van Haren, rond Glimmen en rond Noordlaren komt stikstofgevoelige natuur dicht in de buurt.

Landelijk komt door de stikstofregels de bouw van zo’n 244.000 van de 631.000 woningen in gevaar, die er tussen nu en 2030 gebouwd moeten worden. In de gemeente Groningen moeten er tussen de 15.000 en 20.000 woningen bij komen in de komende vijf jaar.