Gemeente doet onderzoek naar betaald parkeren in Vinkhuizen en Gravenburg: “College leeft in droomwereld”

De gemeente gaat onderzoek doen naar het invoeren van betaald parkeren in de wijken Vinkhuizen, Gravenburg, Reitdiep en De Buitenhof. De fractie van het CDA reageert verontwaardigd.

Het onderzoek naar betaald parkeren wordt genoemd in het MIRT-onderzoek naar de verbetering van de verkeerssituatie rond de westflank. “Om het autogebruik- en bezit in de Westflank verder te verminderen onderzoekt de gemeente of en hoe betaald parkeren kan worden ingevoerd in Vinkhuizen, bedrijventerrein Peizerweg en Hoendiep, De Nieuwe Held en Gravenburg, en Reitdiep en De Buitenhof. De gemeente onderzoekt ook of het mogelijk is het aantal parkeerplaatsen per woning, de zogeheten parkeernorm, te verlagen in delen van de Westflank waar de parkeernorm nog niet is vastgesteld”, zo staat te lezen in het document.

“Wat mij stoort is dat dit college in een soort droomwereld leeft”

Raadslid Etkin Armut van het CDA: “Mijn zorgen zijn groot. Rupsje Nooitgenoeg slaat weer toe. En wat mij stoort is dat dit college in een soort droomwereld leeft. Het college lijkt te denken: ‘Als we het huishoudens maar lastig genoeg maken, dan stoppen ze wel met de auto’. Terwijl heel veel mensen de auto ontzettend nodig hebben. Voor hun werk bijvoorbeeld. Niet iedereen werkt in de stad, waardoor de fiets niet altijd een optie is. Of wanneer je in onregelmatige diensten werkt, is het openbaar vervoer niet altijd beschikbaar. Veel mensen zijn afhankelijk van de auto, bij gebrek aan een volwaardig alternatief. Het openbaar vervoer is duur en rijdt niet de klok rond.”

“Het zou het college sieren om de vingers uit de oren te halen”

Of er daadwerkelijk betaald parkeren in de wijken komt, is nog onbekend, maar de gemeente lijkt daar wel op aan te sturen. “Er wordt geschreven ‘of en hoe betaald parkeren ingevoerd kan worden’. En wat mij dan echt zorgen maakt is dat er niet geleerd wordt van fouten uit het verleden. Kijk naar de wijk Hoornse Meer waar er veel aversie tegen dit beleid is geweest met duizend handtekeningen van tegenstanders. Het nieuwe parkeermaatregelenpakket dat eerder dit jaar is ingegaan, waar tegen een petitie met tweeduizend handtekeningen werd ingediend. Het onderzoek van jullie als omroep dat laat zien dat een groot deel van de mensen niet blij zijn met de maatregelen en de prijsstijgingen. Het zou dit college echt sieren om de vingers uit de oren te halen en om eens te gaan luisteren naar de inwoners.”

“Ga de wijken in en praat met de mensen”

De mogelijkheden van het raadslid om dit onderwerp aan de kaak te stellen zijn momenteel beperkt. “Op dit moment gaat het over een plan waarbij het betaald parkeren nog niet concreet is. Zodra het een raadsvoorstel wordt kunnen wij het als gemeenteraad agenderen waardoor we er over kunnen gaan praten. Wij als partij gaan in ieder geval de komende periode naar deze wijken toe om te horen wat inwoners er van vinden. Ik verwacht dat inwoners dit nog niet weten. Dit zou betekenen dat de gang van zaken hetzelfde is als in de Hoornse Meer, waar mensen overrompeld werden. Ik roep de gemeente dan ook op om de wijken in te gaan en met de mensen te praten, om te horen wat zij nodig vinden.”

Onderzoek

OOG heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de tevredenheid over de nieuwe parkeerregels die op 1 januari zijn ingevoerd. Met de nieuwe parkeerregels wil de gemeente meer ruimte maken voor voetgangers, fietsers, groen en een goede leefomgeving. Het OOG Panel is kritisch op een aantal van deze maatregelen. De zondagmaatregel kan rekenen op de meeste kritiek. In verschillende buurten en wijken rondom de binnenstad moet je nu op zondag tussen 12.00 uur en 17.00 uur betalen als je de auto parkeert op straat. Het panel geeft aan het gevoel te hebben dat de gemeente vooral een financieel slaatje uit de nieuwe regels wil slaan.

