Gemeente: Den Haag moet huurders ontzien en corporaties meer geld geven

Bron: Jeroen van Lieshout / Flickr / CC 2.0-by-nc-nd

Corporaties moeten meer financiële armslag krijgen om hun opgaven te realiseren en de huren betaalbaar te houden. Dat antwoordt de gemeente op vragen van de PvdA en de SP.

De beide fracties willen dat het Rijk de huurders ontziet en de corporaties direct in hun kracht zet. Dat kan door ze meer middelen te geven en ze te ontzien van onder meer de vennootschapsbelasting. Groningen moet, samen met andere gemeenten en met corporaties, bij het Rijk aandringen op het laten stoppen van de huurstijgingen, en het directer financieren van de corporaties.

De huren mogen per 1 juli bij individuele woningen met maximaal 5 procent stijgen, en bij de gereguleerde middenhuur met 7,7 procent. De corporaties in Groningen zijn, in overleg met hun huurdersorganisaties, nu nog bezig met het vormgeven van de precieze afspraken hierover. De lijn is dat ze de huren aanpassen met percentages (net) onder wat landelijk is toegestaan.

Het college van B&W zegt het van groot belang te vinden dat de corporaties blijven investeren, onder meer in nieuwbouw en verduurzaming. Ze ziet echter geen mogelijkheden om huurverhogingen bij woningen in het bezit van particulieren te matigen. De gemeente wijst erop dat huurders via het meldpunt ongewenst verhuurgedrag kunnen melden.