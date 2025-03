Geluidsoverlast ringweg: wethouder vraagt Rijkswaterstaat metingen te doen bij De Frontier

Rijkswaterstaat wordt gevraagd om geluidsmetingen te doen bij De Frontier. Aanleiding is de overlast die bewoners ervaren van het verkeer dat door de verdiepte ligging rijdt.

De fracties van PvdA en Partij voor het Noorden hadden de wethouder om opheldering gevraagd. Rita Pestman: “Wij ontvangen diverse meldingen van bewoners langs de verdiepte ligging van de ringweg die aangeven dat ze nu meer geluidsoverlast ervaren dan voorheen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de bewoners van de derde, vierde en vijfde verdieping van De Frontier. In 2014 en 2017 zijn er berekeningen uitgevoerd door Rijkswaterstaat waarbij men wilde weten wat de te verwachten geluidsoverlast zou zijn. Uit die berekeningen bleek dat het binnen de normen zou blijven. Daarom heeft Rijkswaterstaat geconcludeerd dat geluidsschermen niet noodzakelijk waren. Maar de bewoners smeken nu bijna en zeggen dat ze graag die schermen willen hebben. Wij willen van de wethouder weten of er op dit moment al berekeningen worden uitgevoerd en of er mogelijkheden bestaan om onze inwoners bij te staan.”

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “Overal staan geluidsschermen, maar niet op deze plek”

Evelien Bernabela van Partij voor het Noorden sluit zich bij Pestman aan: “Ons bereiken deze berichten ook. Wat de bewoners zo vreemd vinden is dat er overal geluidsschermen staan, maar waarom dan niet bij het verdiepte stuk? Ook omdat er op dit gedeelte fijnstof aanwezig is, waarbij schermen daar ook bij zouden kunnen helpen.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Er zijn veel maatregelen genomen”

Wethouder Philip Broeksma van Verkeer noemt het niet prettig dat bewoners last hebben van lawaai en meer overlast ervaren dan voorheen. “In project Aanpak Ring Zuid is er veel aandacht geweest voor geluidsmaatregelen. Er zijn ook veel maatregelen genomen. Dubbellaags ZOAB bijvoorbeeld. Dit is stil asfalt. En ook zijn de wanden van de ondertunneling bekleed met geluidsabsorberend materiaal. Ondanks die maatregelen zijn er toch signalen dat er overlast wordt ervaren.”

Onderzoek naar geluidsintensiteit

Broeksma vertelt dat Rijkswaterstaat eigenaar is van de weg. “Jaarlijks toetsen zij of de geluidsoverlast niet overschreden wordt. Op dit moment bevindt de verkeersintensiteit zich ver beneden de prognose van het tracébesluit uit 2014. Binnen het projectgebied zou er dan ook geen sprake moeten zijn van overschrijding van de geluidsnormen. Rijkswaterstaat is verplicht om geluidsonderzoeken te doen. Dit vindt meestal plaats één jaar na de opening van de weg. Wellicht vindt dit voor of na de zomervakantie plaats. Ik zal aan Rijkswaterstaat vragen om de informatie te delen zodat we weten wat de geluidsintensiteit is.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Het lijkt mij verstandig om gevelmetingen te doen bij De Frontier”

Verschillende raadsleden vinden dat antwoord niet voldoende. Benni Leemhuis van GroenLinks: “Het lijkt mij heel verstandig om gevelmetingen te doen bij De Frontier. Volgens mij is er nooit rekening mee gehouden dat op deze specifieke plek geluidsoverlast kan ontstaan.” Broeksma: “Dat lijkt me een duidelijk verzoek. Ik zal Rijkswaterstaat vragen om het hele gebouw bij de metingen te betrekken.”

Rita Pestman (PvdA): “We kunnen niet tot september wachten”

Pestman: “Zou het onderzoek ook eerder kunnen? Het lijkt mij niet verstandig om tot september te wachten. Het is ook zeer opmerkelijk. Rijkswaterstaat zegt, het kan niet. Maar bewoners zeggen dat ze gek worden van het lawaai. Dat is een vreemde tegenstelling waar we actie op moeten ondernemen.” Broeksma: “Rijkswaterstaat moet deze metingen binnen een jaar na opening uitvoeren. Meten is weten. Mocht het buiten de normen vallen dan hebben we met Rijkswaterstaat gesprekken hoe het nu verder moet.”

Verslaggever Ecco van Oosterhout maakte een reportage over het onderwerp: