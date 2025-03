Geld voor nieuwe concertvleugel NNO is binnen

Yoram Ish-Hurwitz (programmeur SPOT en concertpianist) test één voor één de kandidaten voor de nieuwe vleugel voor het NNO – Foto via Noord Nederlands Orkest

Het Noord-Nederlands Orkest (NNO) en SPOT Groningen hebben hun doel bereikt: er is 102.040 euro opgehaald voor een nieuwe concertvleugel. Dankzij de succesvolle crowdfundingsactie is er inmiddels een nieuwe Steinway aangeschaft.

De organisatie is dankbaar voor alle steun. “We zijn overweldigd in de eindsprint die we door jullie enthousiasme hebben kunnen meemaken! We zijn jullie enorm dankbaar voor de mooie reacties, steun en enthousiasme,” laten NNO en SPOT weten. Binnenkort delen ze meer informatie over de komst van de nieuwe vleugel.

De oude vleugel voldeed niet meer aan de strenge kwaliteitseisen. Voor het NNO was een nieuw top-instrument essentieel om concerten op het hoogste niveau te blijven geven. Een afvaardiging van NNO en SPOT was twee weken terug al bij de Steinway-fabriek in Hamburg om een nieuwe vleugel uit te kiezen. De Steinway D is volgens het NNO en SPOT de internationale standaard en wordt wereldwijd gebruikt in de beste concertzalen. Na een serie tests werd één exemplaar uitgekozen, die volgens de afvaardiging het beste zou passen in de Oosterpoort.