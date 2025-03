Geen ijs dit schaatsseizoen in Ten Boer, maar wel een (officieus) NK op de ijsbaan

Foto via IJsvereniging Kaakheem (Facebook)

Halverwege februari leek het bijna te lukken voor ijsvereniging Kaakheem in Ten Boer. Maar helaas, de temperaturen waren niet laag genoeg en de vorstperiode was te kort. Toch was er vrijdagmiddag een officieus wereldkampioenschap: het ‘Open NK Waklopen’.

Een groep van bijna twintig kinderen schreef zich in voor het WK. Het doel: zo snel mogelijk vanaf de finishlijn op het ijs richting het clubgebouw van Kaakheem zien te komen. Met één extra moeilijkheidsfactor over de tachtig af te leggen meters, namelijk rennen met de voeten tot op de enkels in het water.

“We kijken terug op een heel leuk en geslaagd evenement met enthousiaste deelnemers”, vertelt Alfred Feikens van Kaakheem. “Ondanks dat het dit helaas seizoen niet gelukt is om te schaatsen op de baan hebben we dit winterseizoen zo toch op een leuke manier kunnen afsluiten.”

Na een heuse podiumceremonie met medailles voor de winnaars komt het schaatsseizoen zaterdag echt ten einde, besluit Feikens: “We zullen het water nu weer laten weglopen en de baan prepareren voor het nieuwe skeelerseizoen.”