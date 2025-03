Geduld oppositiefracties raakt op na extra toezicht bij Jeugdbescherming Noord

Het kantoor van Jeugdbescherming Noord in Assen - Foto via Google Maps Streetview

De inspecties Gezondheidszorg, Jeugd en Justitie starten een diepgaand onderzoek naar Jeugdbescherming Noord (JB Noord). Ze willen weten welke gevolgen het heeft voor kinderen in Drenthe en Groningen dat de organisatie niet voldoet aan de kwaliteitsnormen. Nu dat bekend is, vinden de gemeenteraadsfracties van Stadspartij 100% voor Groningen, de VVD, de Partij voor het Noorden en de PVV dat ze, eerder dit jaar, op het verkeerde been zijn gezet door wethouder Molema.

Jeugdbescherming Noord is, zo meldde DvhN dinsdagochtend, een van de vijf instellingen in Nederland die extra toezicht krijgt. De organisatie is verantwoordelijk voor de bescherming van kwetsbare kinderen en jongeren in de regio. De inspecties onderzoeken hoe JB Noord de veiligheid en ontwikkeling van kinderen waarborgt. Ze kijken naar de kwaliteit van de hulp en hoe snel er plannen worden gemaakt met ouders en kinderen. Ook de rol van de bestuurder wordt bekeken, omdat die eindverantwoordelijk is voor het nemen van tijdige maatregelen.

De jeugdbeschermingsinstelling, waar ook de gemeente Groningen mee samenwerkt, verloor eind december de verplichte certificering. Sindsdien werkt JB Noord onder een tijdelijk certificaat van het Keurmerkinstituut. Jeugdbescherming Noord zelf stelde destijds dat de landelijke normen niet altijd haalbaar zijn, vooral door het groeiende aantal complexe zaken zoals vechtscheidingen. Een interim-bestuurder stelde toen dat de situatie bij Jeugdbescherming Noord de goede kant op aan het gaan is. Ook stelde de tijdelijke bestuurder vertrouwen te hebben dat het voor eind september aan de eisen voldoet. Dat moet ook, want anders mag de organisatie niet meer werken.

‘Geduld in rap tempo aan het afnemen’

Half januari werden er al vragen gesteld aan het Groningse gemeentebestuur over de kwestie. Wethouder Molema liet toen weten er ‘bovenop’ te zitten, samen met het bestuur van JB Noord: “U mag ervan uitgaan dat we ons enorm inspannen om dit zo goed mogelijk te doen in deze ingewikkelde tijd.” Tegelijk stelde Molema dat de situatie ‘niet uniek’ is, omdat de druk op de jeugdzorg en de jeugdbescherming overal torenhoog is. “Dat betekent niet dat dit geen probleem is, maar zo is het nu eenmaal in het land”, stelde Molema half januari.

Nu duidelijk is dat Jeugdbescherming Noord (samen met vijf andere organisaties) ondanks de verbeterplannen en de tijdelijke certificering om door te werken toch onder ‘verdiepend toezicht’ zijn gesteld, lijken die uitspraken in een ander licht te staan. Althans, dat vinden de vier fracties, onder aanvoering van fractievoorzitter Yaneth Menger van de Stadspartij: “De wethouder deed toen voorkomen dat dit meer regel dan uitzondering was en een landelijk veel voorkomend gebeuren was.”

De openbaring van dinsdag lijkt bij Menger dan ook in het verkeerde keelgat te zijn geschoten: “Dit was een verkeerde voorstelling van zaken, want het is een zwaar middel dat door het KMI wordt ingezet en juist niet vaak voorkomt. Deze optelling van zaken maakt dat ons geduld in rap tempo aan het afnemen is.”

De vijf fracties willen daarom weten wat het gemeentebestuur direct kan en gaat doen om Jeugdbescherming Noord uit het verscherpte toezicht te krijgen. Ook vraagt de fractie zich af hoe het college de zorg gaat waarborgen voor kinderen, jongeren en gezinnen, mocht JB Noord eind september toch omvallen.