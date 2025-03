Gasunie investeert miljarden in energietransitie, maar ziet winst dalen

Foto Andor Heij: Gasunie

Gasunie investeert de komende jaren twaalf miljard euro in de energietransitie. Twee derde van dat bedrag gaat naar infrastructuur voor duurzame gassen. Tegelijkertijd daalde het jaarresultaat in 2024 met 75 miljoen euro vergeleken met het jaar ervoor.

Gasunie zet vol in op waterstof, CO2-opslag en groen gas. Het eerste deel van het landelijke waterstofnetwerk in Rotterdam moet volgend jaar klaar zijn. Ook werkt het bedrijf aan CCS-project Porthos, dat CO₂ onder de Noordzee opslaat, en WarmtelinQ, een leiding voor restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Zuid-Holland.

Volgens Gasunie-ceo Willemien Terpstra is verduurzaming noodzakelijk voor de toekomst van Nederland en Europa. “Nederland staat momenteel op een kantelpunt of wij met of zonder industrie verduurzamen. Gebeurt dat zónder, dan is dat desastreus voor Nederland en Europa. Voor onze welvaart, werkgelegenheid, duurzame autonomie en ook voor ons milieu.”

Lager gastransport en omzetdaling

Door een lagere exportvraag daalde het transportvolume van gas in 2024 met bijna negen procent. Daarnaast was de vulgraad van de Nederlandse gasopslagen 25 procentpunt lager dan in 2023. De omzet van Gasunie lag in 2024 op 1,595 miljard euro, een daling van 174 miljoen euro. Dit komt vooral doordat Gasunie sinds eind 2023 nog maar voor de helft eigenaar is van de EemsEnergyTerminal. Ook stegen de personeelskosten door de aanname van extra medewerkers om de energietransitie mogelijk te maken.