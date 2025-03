Ganzen trekken in formatie luid gakkend over de stad

Misschien heb je het vrijdagavond gezien: honderden ganzen die in formatie over de stad trokken en daarbij flink wat geluid maakten. Het is het begin van de ganzentrek die steevast in het voorjaar plaatsvindt.

“Het was echt schitterend”, laat een ooggetuige aan OOG weten. “Honderden, wellicht nog wel meer, ganzen trokken over de stad richting het oosten. De stadslichten zorgden ervoor dat ze goed zichtbaar waren tegen de heldere hemel.” Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten vertelt dat het gaat om de ganzentrek. “Ze wachten altijd op het ideale moment. Daarbij letten ze bijvoorbeeld op de windrichting. Is de situatie ideaal, dan vertrekken ze massaal, naar noordelijke broedgebieden.”

Vierduizend kilometer

Op het hoogtepunt in de winter verblijven in Nederland tussen de 1,8 en 2 miljoen ganzen. Eén van de gebieden waar ze de winter doorbrengen is in De Onlanden. In het voorjaar vertrekken ze naar de noordelijk gelegen toendra’s van Nova Zembla, Spitsbergen, Scandinavië en Siberië om in deze gebieden te broeden. De vogels leggen meer dan vierduizend kilometer af, vaak in de bekende V-formaties. Tijdens hun vlucht maken ze flink wat lawaai, het bekende gakken. Door dicht bij elkaar te vliegen profiteren ze van de opstijgende wervelingen van de voorganger.

Komende herfst

De tocht van de ganzen doet denken aan de avonturen van Nils Holgersson, die op de rug van een gans door Zweden reisde. Wie het boek van Selma Lagerlöf gelezen heeft, weet ook dat de ganzen weer terug zullen komen. Komende herfst namelijk. De ganzen brengen de winter in Nederland door omdat het hier warmer is en er voldoende voedsel is.

Het boek van Lagerlöf is uitgewerkt in een animatieserie: