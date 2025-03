Foto Andor Heij. Helpman

Freddy Strating is komend seizoen de trainer van tweedeklasser Helpman. Hij volgt bij Helpman Ommar Jager op.

Strating is nu nog trainer van derdeklasser The Knickerbockers. Hij is bezig aan zijn tweede jaar.

Strating had eerder al laten weten te vertrekken bij de studentenclub. In het verleden was Strating onder meer trainer bij Roden, Pelikaan S en Omlandia.