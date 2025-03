Flinke file op A7 richting Hoogezand door ongeluk

Foto: 112 Groningen

Op de A7 tussen Groningen en Hoogezand heeft aan het einde van woensdagmiddag een ongeluk plaatsgevonden. De aanrijding zorgde voor een flinke file.

Het ongeluk vond plaats tussen Engelbert en Scharmer. Wat er precies is gebeurd lijkt onduidelijk. Zeker is dat één auto van de weg is geraakt. Niemand raakte gewond.

De vertraging op de A7 richting Hoogezand liep op tot een half uur. De hulpdiensten wisten het voertuig na enige tijd weer op de vluchtstrook te krijgen, waarna het verkeer weer op gang kwam.