Flatgebouw in Paddepoel deels ontruimd door brand in woning

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een appartement van een flatgebouw aan de Watermanstraat in de wijk Paddepoel heeft zondagmiddag een forse brand gewoed. Bij de brand is één persoon gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 14.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Het eerste bericht was dat er brand was ontstaan in de keuken van een woning op de vierde verdieping van de flat”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Bij de brand kwam veel rook vrij. Om die reden hebben we de vierde verdieping, alsook de verdieping er boven ontruimd.”

Brandweerlieden hebben het vuur onder controle gebracht. “Eén persoon moest door ambulancepersoneel behandeld worden vanwege rookinhalatie. Het slachtoffer is daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.” Nieuwsfotografen vertellen dat er veel schade is in de woning. Om de rook uit de woning te krijgen, hebben brandweerlieden de ramen kapot geslagen.

