Foto: Patrick Wind, 112groningen

Een fietser is donderdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Rijksweg en de Leeuwenburgstraat in Oosterhoogebrug. Dat meldt 112groningen.

De fietser werd aangereden door een auto. Het is niet bekend hoe het slachtoffer er aan toe is. De Leeuwenburgstraat was tijdelijk gestremd. Dat veroorzaakte enige hinder voor het verkeer.

Volgens 112groningen gebeuren er regelmatig ongevallen op het kruispunt.