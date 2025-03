Fietser gewond bij verkeersongeluk bij Oosterbrug

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Trompsingel is in de nacht van zondag op maandag een fietser gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde even na middernacht op de kruising met de Oosterweg, bij de Oosterbrug. “Een automobilist heeft een fietser geschept”, vertelt Wind. “De fietser is daardoor ten val gekomen en gewond geraakt. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer behandeld. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Volgens de fotograaf raakte het rijwiel van het slachtoffer door de aanrijding fors beschadigd. Vanwege het ongeluk was de weg een tijdlang deels afgesloten. De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.