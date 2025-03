FC laat winst uit handen glippen in laatste seconden blessuretijd

Foto: MM1912 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29215980

FC Groningen heeft zaterdag in het Rat Verlegh Stadion in Breda met 1-1 gelijkgespeeld tegen NAC. De winst glipte de FC in de slotseconden van de wedstrijd uit handen.

In de eerste helft gebeurde er weinig. Na de rust opende de FC de score door een strafschop te benutten. Boy Kemper van NAC kwam in het zestienmetergebied met zijn schoen in het gezicht van Luciano Valente. Vanwege gevaarlijk spel kende scheidsrechter Alex Bos een penalty toe, die door Mats Seuntjens benut werd. In de 80ste minuut kreeg de FC de kans om de wedstrijd te beslissen, maar het schot van Tika de Jonge werd geblokt door Kemper. Kort daarna kreeg De Jonge zijn tweede gele kaart, waardoor hij het veld moest verlaten.

Met elf tegen tien werd NAC gevaarlijker, maar de FC wist moedig stand te houden. In de slotseconden van de ruime extra tijd ging het echter alsnog mis. Jorg Schreuders maakte in de zestien hands. Na inmenging van de VAR ging de bal op de stip. Clint Leemans benutte de strafschop en bepaalde daarmee de eindstand op 1-1.

Door het gelijkspel stijgt de FC naar de achtste plaats met 32 punten uit 26 wedstrijden.