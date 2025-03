FC Groningen waarschijnlijk zonder Bacuna tegen NAC

Foto Andor Heij. Leandro Bacuna

FC Groningen kan zaterdag in Breda tegen NAC waarschijnlijk niet beschikken over Leandro Bacuna. Bacuna heeft lichte klachten.

De selectie van FC Groningen reist vandaag (vrijdag) al af naar het zuiden. Lukkien is 53 geworden en vierde dat vanochtend eerst met zijn gezin: “We hebben een gebakje gegeten met elkaar. Heel veel tijd is er verder vandaag helaas niet, want we hebben een druk programma. We willen ons zo optimaal mogelijk voorbereiden en daarom hebben we in overleg besloten om vandaag al richting het zuiden te rijden, zodat we morgen de dag goed en optimaal kunnen benutten om volledig uitgerust aan de aftrap te staan.”

Lukkien hoopt zaterdag op een verjaardagscadeau van de spelers: “Dat is een inkoppertje: drie punten in Breda. En ik heb daar een goed gevoel bij.”

NAC – FC Groningen begint zaterdagmiddag om 16.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Alex Bos.