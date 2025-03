FC Groningen pakt punt tegen FC Twente

FC Groningen heeft in de Euroborg met 1-1 gelijk gespeeld tegen FC Twente. Thom van Bergen tikte na ruim een half uur een hoekschop binnen. In de blessuretijd van de eerste helft kwam FC Twente weer op gelijke hoogte, nadat scheidsrechter Higler de bal na een overtreding van Thijmen Blokzijl op de stip legde. Sem Steijn benutte vervolgens de strafschop.

Dick Lukkien lijkt na de twee gewonnen wedstrijden tegen NEC en Willem II zijn 11 basisspelers gevonden te hebben. Want wederom verscheen FC Groningen ongewijzigd aan de aftrap. In de eigen Euroborg is de FC sinds oktober ongeslagen en wist het Feyenoord en AZ op een gelijkspel te houden. Op papier bonuspunten die de Groningers goed kunnen gebruiken. Ook tegen Twente start FC Groningen goed, al blijven vroege doelpunten deze keer uit.

Een hoekschop en een strafschop

Waar in de 19e minuut Wouter Prins de bal nog in de handschoenen van Twente-keeper Lars Unnerstall kopte, is het na ruim een halfuur spelen wél raak. Seuntjens ziet zijn hoekschop via het hoofd van Prins en de hand van Unnerstall voor de voeten van Thom van Bergen belanden, die hem er alleen maar binnen hoeft te tikken. De VAR kijkt er nog even naar, maar het doelpunt blijft uiteindelijk staan.

FC Groningen blijft na de 1-0 prima verdedigen en als het bord met de 5 minuten blessuretijd omhoog gaat, lijken de Groningers richting een 1-0 ruststand te gaan. Maar dan gaat het toch fout: bij een hoekschop van FC Twente werkt Thijmen Blokzijl zijn tegenstander iets te hardhandig naar de grond. Scheidsrechter Dennis Higler twijfelt niet en wijst naar de stip, waarna Eredivisie-topscorer Sem Steijn de strafschop benut.

Weinig grote kansen na rust

Na rust gaan beide teams op dezelfde voet door. Zowel Groningen als Twente is op jacht naar een volgend doelpunt. Waar Dick Lukkien tevreden lijkt over zijn team, wisselt FC Twente aardig door. Als in 70ste minuut Mats Seuntjens naar de kant gaat voor Jorg Schreuders, wisselt Twente al voor de vierde keer en benut het in de 80ste minuut al haar laatste wissel.

Ook in de slotfase weten beide teams weinig grote kansen te creëren. Alleen in de laatste minuut wordt FC Twente twee keer gevaarlijk. In de 89ste minuut gaan Tika de Jonge en Luciano Valente nog naar de kant voor Leandro Bacuna en Romano Postema voor wat aanvallende impulsen. De wissel heeft verder geen invloed op de eindstand. FC Groningen pakt een belangrijk punt tegen FC Twente, maar had wellicht meer uit deze wedstrijd willen halen.