FC Groningen middenvelder Luciano Valente alsnog opgeroepen voor Jong Oranje

Foto FC Groningen. FC Groningen - De Graafschap. De doelpuntenmakers. Postema klimt op Valente.

FC Groningen middenvelder Luciano Valente is opgeroepen voor de selectie van Jong Oranje. Dat komt omdat vier spelers om diverse redenen zijn afgehaakt.

Coach Michael Reiziger heeft drie vervangers opgeroepen. Naast Valente zijn dat Max Bruns van FC Twente en Finn van Breemen van FC Basel.

Voor Valente is het de eerste keer dat hij bij de selectie zit. Aanvaller Thom van Bergen van FC Groningen werd al eerder geselecteerd. Hij speelde ook al drie wedstrijden waarin hij één keer scoorde.

Jong Oranje oefent aanstaande vrijdag in Venetië tegen Jong Italië. Volgende week dinsdag speelt Jong Oranje in Boekarest tegen Jong Roemenië. Het zijn oefenwedstrijden in aanloop naar het EK in Slowakije dat in juni dit jaar wordt gespeeld.