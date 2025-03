Thom van Bergen - Foto via FC Groningen

FC Groningen aanvaller Thom van Bergen zit bij de definitieve selectie van Jong Oranje. De selectie bestaat uit 24 spelers.

Volgende week vrijdag speelt Jong Oranje in Venetië tegen Jong Italië. De dinsdag daarop speelt Nederland in Boekarest tegen Roemenië. Het zijn oefenwedstrijden in aanloop naar het WK 2025 in Slowakije.

Van Bergen speelde tot nu toe drie interlands voor Jong Oranje. Hij scoorde daarin één keer.