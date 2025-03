Extreem droge maartmaand in Groningen: ‘Ook begin april lijkt er weinig verandering te komen’

Foto: Joaquin Lo Sie Sen (112 Groningen)

De maand maart staat tot nu toe hoog in de lijst van droogste maanden ooit gemeten. Volgens Johan Kamphuis is een record nog onzeker (het is immers nog geen april), maar ook in de komende maand lijkt volgens de OOG-weerman weinig neerslag onze kant op te komen.

‘Uitzonderlijk droog’

Tot en met maandag viel er op Groningen Airport Eelde (het officiële KNMI-meetstation voor onze omgeving) slechts 6,4 mm neerslag. Normaal valt er in maart ongeveer 65 mm regen. Daarmee staat deze maand in de tussenstand op de eerste plaats sinds het begin van de metingen in 1901. De droogste maand maart was in 1996, toen er 7,1 mm regen viel. Ook maart 2012 en 2022 waren erg droog, met respectievelijk 10,6 en 11,9 mm in 31 dagen.

Of maart ook daadwerkelijk als record de boeken ingaat op 1 april, is nog maar de vraag, vertelt Kamphuis: “Dinsdag passeert in de avond een front met wat regen, en vrijdag lijkt een storing ook regen te geven. Maar dat neemt niet weg dat we afstevenen op een zeer droge maand. Dat is ook landelijk het geval. In veel gebieden viel er tot maandag zelfs geen druppel. Dat is uitzonderlijk.”

‘Blokkade’ tegen neerslag

Volgens Kamphuis wordt de droogte veroorzaakt door hogedrukgebieden. Die vormen een ‘blokkade’ tegen storingen en de ons zo bekende zuidwestelijke stroming met regen.

“Een deel van de oorzaak daarvan kunnen we toewijzen aan het fenomeen La Niña”, vervolgt Kamphuis. “Bij een La Niña zijn de zeewatertemperaturen in een deel van de Stille Oceaan nabij de evenaar lager dan gemiddeld. Af en toe veranderen de blokkerende hogedrukgebieden even van plek, waardoor zwakke storingen wat regen kunnen brengen, maar neerslag van betekenis levert dat dus niet op.”

Weinig verandering in zicht

Ook begin april, wanneer het groeiseizoen begint, lijkt er weinig verandering te komen in het droge weerbeeld. “Kijken we vooruit, dan zien we dat de blokkade voorlopig in stand blijft”, stelt Kamphuis. “Ook begin april lijkt er weinig verandering te komen in het droge weerbeeld. Mogelijk nemen de hogedrukgebieden zelfs nog wat in kracht toe.”

Of dit een voorbode is van een droge zomer, durft Kamphuis nog niet te zeggen: “Wel leert de ervaring dat een lange droge periode vroeg of laat weer gecompenseerd wordt door een langere natte periode.”