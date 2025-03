Ernstige zorgen bij Partij voor het Noorden over bereikbaarheid Stad

Archieffoto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De fractie van Partij voor het Noorden in de Provinciale Staten maakt zich ernstige zorgen over de bereikbaarheid van de stad. Vanaf 10 mei vinden er werkzaamheden plaats aan het Hoofdstation, waarvan de exacte duur nog steeds onduidelijk is.

“Bij de werkzaamheden is aangegeven dat deze tot en met 12 juli 2025 gaan duren”, vertelt fractievoorzitter Dries Zwart. “Gedurende deze periode zal er geen treinverkeer mogelijk zijn tussen het Hoofdstation en station Europapark. Bovendien zal het Hoofdstation ook een aantal weken volledig afgesloten zijn voor treinverkeer vanuit de richting Sauwerd en Zuidhorn. De exacte duur van deze volledige afsluiting is nog steeds onduidelijk. Dit leidt tot grote onzekerheid bij reizigers en andere belanghebbenden.”

“Kan leiden tot economische schade”

Volgens Zwart heeft de situatie groter gevolgen voor werkgevers, werknemers, studenten en scholieren die buiten de stad wonen. “Personen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, worden geconfronteerd met ernstige mobiliteitsproblemen. Dit kan leiden tot economische schade, onderwijsachterstanden en een verminderde bereikbaarheid van essentiële voorzieningen. Zelfs de organisatie Groningen Bereikbaar kan op dit moment geen duidelijkheid geven hoe de situatie concreet geregeld gaat worden.”

Examens en tentamens

De partij heeft inmiddels vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van de provincie. “Wij willen weten welke concrete acties door de provincie ondernomen zijn om negatieve gevolgen te beperken. Daarnaast willen we weten wat de verwachte gevolgen zijn voor het bedrijfsleven en de regio.” Ook vraagt de partij duidelijkheid voor scholieren en studenten die in deze periode examens en tentamens moeten maken. De fractie vindt dat deze groep, die afhankelijk is van het openbaar vervoer, niet de dupe mag worden van de beperkingen.

De vragen zullen binnen enkele weken beantwoord worden.