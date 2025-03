Enthousiaste kinderen op schoolvoetbaltoernooi van Bslim

Foto: Annemar Smid

Op sportpark Esserberg was woensdagochtend en middag een groot schoolvoetbaltoernooi. Het toernooi wordt eens per jaar georganiseerd door Bslim, een lifestyleprogramma voor jongeren in de gemeente Groningen.

Het toernooi is bedoeld voor kinderen van groep 8, die veel plezier beleven aan het sporten met elkaar tijdens het laatste jaar op de basisschool. “De kinderen beleven veel plezier aan het sporten en aan het aanmoedigen” vertelt Floor Hulsebosch, organisator van het toernooi. “De kinderen kijken hier het hele jaar naar uit” zegt Jelmer Meinardi, onderwijzer aan De Wegwijzer.

De finale van het schoolvoetbaltoernooi is 9 april.