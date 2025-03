Eind deze maand weer gratis digestaat halen bij suikerfabriek Hoogkerk

Foto via Google Maps - Streetview

Wil jij een plastic zak of een aanhanger vol bietenpulp en bietenblaadjes om je tuin te bemesten? Op zaterdag 29 maart geeft Cosun Beet Company weer gratis ‘digestaat’ weg bij haar suikerfabriek in Hoogkerk.

Dan doet Cosun Beet Company weer mee aan de Landelijke Compostdag. Iedereen krijgt dan de mogelijkheid om losse digestaat op te halen bij de fabriek van Cosun aan de Fabriekslaan in Hoogkerk. Er zijn plastic zakken beschikbaar om zelf op te vullen. Maar een aanhangwagentje volscheppen mag ook. Liefhebbers moeten wel zelf een schep meenemen.

Digestaat is een bijproduct bij de verwerking van suikerbieten naar suiker. De digestaat bestaat onder meer uit bietenpuntjes, -bladeren en -pulp. Daar zit geen suiker in, maar wel veel mineralen. Het is daarmee een plantaardig alternatief voor kunstmest en vergelijkbaar met compost.

Wie een zak of een bak vol digestaat wil ophalen, kan op zaterdag 29 maart van 8:00 tot 11:00 uur langskomen bij de fabriek in Hoogkerk. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt, dus op is op.