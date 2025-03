Eigenares restaurant Wereldgeluk krijgt postuum schadevergoeding

Foto via Google Maps - Streetview

Sandra Hummel, de vermoorde eigenaar van restaurant Wereldgeluk, heeft postuum gelijk gekregen in haar zaak tegen de oud-eigenaar van het pand. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De vrouw had tegen de voormalige eigenaar een zaak aangespannen. In het gebouw was sprake van schimmel, een verrotte vloer en slecht leidingwerk. Sandra Hummel en haar man hadden de zaak eind 2021 overgenomen van de vorige uitbater, voor een bedrag van 535 duizend euro.

Het restaurant moest na drie maanden sluiten vanwege een langdurige verbouwing, Dat duurde bijna een jaar en kostte volgens Hummel zo’n miljoen euro. Zij spande vervolgens een zaak aan tegen de pandeigenaar. De rechter bepaalde ondanks dat deze is tekortgeschoten in de uitvoering van de overeenkomst. Hij is veroordeeld tot een boete van ruim 7 duizend euro plus betaling van de proceskosten van 8 duizend euro.

Het geld gaat naar de curator van Wereldgeluk. Sandra Hummel werd namelijk in mei vorig jaar vermoord door haar eigen man. Die pleegde vervolgens zelfmoord.