Eerste muziekacts Noorderzon bekend

Foto Andor Heij.

Noorderzon Festival heeft vrijdag de eerste vijf muziekacts voor de editie van 2025 aangekondigd. De de 35e editie van het festival vindt plaats van 14 tot en met 24 augustus in het Noorderplantsoen en de binnenstad van Groningen.

De Schotse zanger Hamish Hawk brengt indie-rock en art-pop. Uit de Verenigde Staten komen MJ Lenderman & The Wind, een band met invloeden van Jimi Hendrix en The Smashing Pumpkins. Ook uit de VS komt Trousdale, een indie-poptrio met harmonieuze zang. LA LOM mixt bolero’s, cumbia, soul en surfmuziek. De Braziliaanse Rogê staat op het podium met samba en Braziliaanse popmuziek.

Deze acts treden op het gratis toegankelijke podium Apollo op. Later worden meer namen bekendgemaakt, waarvoor wel tickets nodig zijn.