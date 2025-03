Eerste aanslagen reclamebelasting vallen op de mat: ‘Maak bezwaar voordat het te laat is’

Foto: ingezonden

De eerste aanslagen voor de reclamebelasting in Groningen zijn verstuurd. Het Platform Reclamebelasting riep afgelopen weekend op, met een grote advertentie in DvhN, om zich aan te sluiten bij het platform en gezamenlijk bezwaar te maken.

Het platform, opgericht door de Vereniging bedrijven noord-oost (VBNO en BENK Advocaten, roept ondernemers daarnaast op snel na het ontvangen van de aanslag bezwaar te maken als dat kan. Dat kan alleen binnen zes weken nadat de aanslag binnen is.

Volgens het platform melden al veel ondernemers zich met vragen over de hoogte van hun aanslag en de mogelijkheid om bezwaar te maken. Daar zijn aanknopingspunten voor, stellen juristen Jewan de Goede (De Goede Bestuursrecht) en Ilse van der Rest (BENK Advocaten).

Collectief bezwaar maken via het Platform Reclamebelasting is daarentegen verstandiger, stelt voorzitter Guus Vries van de VBNO. Zeker omdat de gemeente nog voor de zomer een evaluatie doet rond de reclamebelasting. “Als ondernemers geen bezwaar maken, kan de gemeente dit beschouwen als stilzwijgende acceptatie van de belasting. Daarom roepen we alle ondernemers op om zich aan te sluiten bij het platform.”

De reclamebelasting ging in januari in en is, volgens het college, bedoeld om reclame-uitingen in de openbare ruimte te verminderen. Het was de bedoeling van het gemeentebestuur om de reclamebelasting ‘zo algemeen mogelijk te houden’. Maar de gemeenteraad bedong uiteindelijk toch een aantal uitzonderingen. Culturele en maatschappelijke instellingen, waaronder kerken, scholen en ziekenhuizen, werden uitgesloten van de belasting. Sportclubs echter niet: ook zij moeten betalen.