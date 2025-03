Eerbetoon aan Josef Cohen van Beno Hofman komt toch op de planken

Foto: Wilco van der Laan

Van 2 tot 17 mei spelen Albert Secuur en het Bolotny Trio de voorstelling Op zoek naar Josef Cohen op verschillende plekken in de provincie. Het muziektheaterstuk is een eerbetoon aan de joods-Groningse schrijver en bibliothecaris Josef Cohen, naar een idee van de overleden stadshistoricus Beno Hofman.

Josef Cohen (1886-1965) was directeur van de bibliotheek in Stad, schrijver én een kleurrijke figuur in het cultureel Groningen van de eerste helft van de twintigste eeuw. Hofman schreef er een verhaal over in oktober 2023 en wilde zelf de hoofdrol spelen in het theaterstuk wat hierop moest volgen. Maar de stadshistoricus overleed kort daarna. De makers besloten door te gaan. Albert Secuur neemt Beno’s rol over en brengt, samen met live-muziek van het Bolotny Trio, het leven van Josef Cohen ten tonele.

Op zoek naar Josef Cohen is op 2, 3 en 4 mei te zien in pop-up theater De Woudbloem in Woudbloem, op 10 en 17 mei in De Boerderij in Oosterwijtwerd en op 11 mei in de synagoge in Stad. Kaarten zijn hier te bestellen. Per ticket gaat er een euro naar de door Beno Hofman opgerichte Stichting Cultuur Historisch Document, die zich onder meer inzet om nog niet verschenen boeken van Hofman postuum alsnog te publiceren.