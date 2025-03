‘Economisch niveau Groningen moet over 30 jaar gelijk zijn met rest van Nederland’

Foto Ruben Feiken. Kwartiermaker Jacob Klompien presenteert plannen Nij Begun

Het economische niveau in Groningen en Noord Drenthe moet over 30 jaar gelijk zijn aan de rest van Nederland. Dat staat in de economische agenda van Nij Begun. Kwartiermaker Jacob Klompien presenteerde de plannen donderdagmorgen in Stadskanaal.

Vanaf 2026 krijgt het noorden dertig jaar lang 100 miljoen euro per jaar. Daarnaast is er een eenmalig bedrag van 250 miljoen beschikbaar. In totaal gaat het om ruim drie miljard euro.

Het geld komt uit de pot om de aardbevingsproblemen te compenseren, waar Groningen jarenlang mee te kampen had. Het inlossen van de zogeheten ereschuld.

Hoofddoelen

Er zijn vijf hoofddoelen omschreven voor de economische agenda.

1) Het stimuleren van een toekomstbestendige economie in een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.

2) Het verdienvermogen van de regio verhogen en het bevorderen van ondernemerschap.

3) Meer talent ontwikkelen en dit talent beter benutten en aan de regio binden.

4) Meer kennis uit de regio verzilveren.

5) Het versterken van de regionale economische zelfbewustzijn en het imago van Groningen en Noord Drenthe.

Specifieke doelen

Om de doelen te halen wordt er in de breedte geïnvesteerd en op enkele specifieke sectoren. Zo wordt er geïnvesteerd in duurzame energie en het uitbouwen van de kennis daarvan. Ook gaat er geld naar medische technologieën en het verbeteren van de gezondheid.

Daarnaast moet er geld naar de landbouw om de regionale producten te stimuleren en om er meer geld aan te verdienen. De industrie moet schoner en groener. Er zou meer chemische industrie moeten komen en er wordt ingezet op scheepsbouw.

Ook het toerisme moet gestimuleerd worden. Er wordt niet alleen ingezet op dagtoerisme, maar ook op hoogwaardige accommodaties. Er moeten vanaf volgend jaar anderhalf miljoen extra toeristen komen.

Sociale agenda

In januari werd al de sociale agenda gepresenteerd. Daarin staat dat de komende dertig jaar 3,5 miljard euro wordt geïnvesteerd in onder meer onderwijs. Ook verenigingen, sportclubs en buurt en dorpshuizen worden ondersteund.

Niet specifiek

De economische agenda is niet zo specifiek uitgewerkt als de sociale agenda. Dat komt vanwege de verwachte veranderende economische omstandigheden de komende jaren. “De economische agenda zal daarom nooit klaar zijn”, aldus kwartiermaker Klompien tijdens de presentatie. “We hebben te maken met grote mate van onvoorspelbaarheid. We weten niet hoe bepaalde technieken er bijvoorbeeld over een jaar of tien uit zien”.

