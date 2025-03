Dumpingen bij afvalcontainers winkelcentrum Vinkhuizen

Foto: Danny Hoffmann / wijknieuws Vinkhuizen

Bij de afvalcontainers aan de Siersteenlaan bij winkelcentrum Vinkhuizen hebben de afgelopen dagen meerdere dumpingen plaatsgevonden. Dat meldt wijknieuws Vinkhuizen.

Op foto’s is te zien dat er een behoorlijke bende is ontstaan van dozen, papier en karton die rond de containers slingert. Bewoners spreken hun afschuw uit en zijn de dumpingen zat, omdat het een sterk verloederde indruk maakt. Volgens het Wijkoverleg Vinkhuizen zijn de containers zondag nog geleegd, maar zijn de werkzaamheden niet volledig uitgevoerd. Omdat de containers zo vol zaten, zijn de ingangen verstopt geraakt. Dit is niet verholpen, waardoor mensen die afval komen brengen, het idee hebben dat de containers vol zitten. Met als resultaat dat mensen dan juist hun spullen gaan dumpen.

De gemeente heeft onlangs het aantal papiercontainers bij het winkelcentrum uitgebreid. Volgens het Wijkoverleg is de ontstane situatie ook niet een probleem van de gemeente, maar van bewoners die verantwoordelijk zijn voor de dumpingen. De oproep is dan ook om in dit soort gevallen het afval niet bij de containers te plaatsen, maar om het mee te nemen naar huis of het bij een afvalbrengstation langs te brengen. In Vinkhuizen bevindt zich een afvalbrengstation aan de Electronstraat 2.