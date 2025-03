Dubbel gevoel bij fractie GroenLinks over kernafvalbesluit in Tweede Kamer

Dat een meerderheid van de Tweede Kamer dinsdag ingestemd heeft om geen kernafval op te slaan in Groninger zoutkoepels noemt de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad goed nieuws. Wel vindt de partij het jammer dat een motie om geen kernafval bij bewoond gebied en natuurgebieden op te slaan geen meerderheid kreeg.

“De reactie op het nieuws is tweeledig”, reageert raadslid Ceciel Nieuwenhout. “Het is heel mooi dat een meerderheid in de Tweede Kamer het lef had om het opslaan van radioactief materiaal in de Groninger zoutkoepels nu al uit te sluiten. Als het was doorgegaan dan waren de gevolgen ingrijpend geweest. Delen van dorpen hadden afgebroken moeten worden om deze opslag mogelijk te maken. Het was ook niet uit te leggen geweest. Nu komt het herstel na de gaswinning eindelijk op gang, en dan komt het volgende weer op ons af.”

Geen kernafval in zoutkoepels in Groningen

In de Tweede Kamer werden dinsdag twee moties van de SP behandeld. In de eerste motie werd opgeroepen om geen kernafval op te slaan in de zoutkoepels bij Pieterburen, Onstwedde en Bourtange. Bij het opslaan van kernafval is bovengronds een terrein van 2,5 vierkante kilometer nodig, waardoor Pieterburen deels afgebroken zou moeten worden. Partijen als VVD en NSC vinden de motie voorbarig omdat het kabinet pas in 2027 een besluit wil nemen op welke locaties het afval opgeslagen gaat worden. Toch kreeg de motie een meerderheid omdat de PVV ermee instemde.

Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks): “Drinkwater komt voor een groot deel uit het gebied”

Een andere motie kreeg geen meerderheid. In deze motie werd opgeroepen dat er geen kernafval in zoutkoepels bij bewoond gebied en bij natuurgebieden mag komen. Alleen de linkse oppositie stemde voor. Nieuwenhout vindt dat een tegenvaller: “Het gaat onder andere om de zoutkoepels in Drenthe, waar dus mogelijk in de toekomst nog steeds kernafval opgeslagen kan gaan worden. Ondertussen halen we als Groningen voor 85 procent ons drinkwater uit dit gebied.”

“Bij Asse lekt grondwater uit zoutkoepels”

Nieuwenhout: “Vorige week had ik een debatje met de VVD over dit onderwerp. Zij stellen dat het opslaan van kernafval in de bodem op heel veel plekken gebeurt. Ik ben geen deskundige, maar ik heb de afgelopen tijd onderzoek gedaan, en dan blijkt dat op de dichtstbijzijnde locatie waar dit gebeurt, bij Asse in de deelstaat Nedersaksen in Duitsland, grondwater uit die zoutkoepels lekt. Grondwater kan daar in komen, stroomt langs de vaten, waarbij de vaten worden aangetast, en kan vervolgens weglekken in het grondwater. Dat wil je gewoon niet.”

“Contact met Den Haag”

Het opslaan van kernafval gaat mogelijk gebeuren vanaf 2070: “De reden dat mijn fractie hiertegen is, is voor de toekomst van onze kinderen. En daarnaast moeten we ons ook realiseren dat 2070 niet zo heel ver weg is. Wij hebben dan ook contact met onze fractie in Den Haag, waarbij we ons hier tegen zullen blijven verzetten.”