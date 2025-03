Dronken man raakt rijbewijs kwijt bij ongeluk

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 24-jarige man uit Groningen zag in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn rijbewijs ingenomen worden door agenten. Kort daarvoor was de man betrokken geraakt bij een verkeersongeluk op het Sontplein.

Het ongeluk gebeurde in het begin van de nacht. Hulpdiensten kwamen daarop ter plaatse. De agenten besloten om bij de bestuurder een blaastest af te nemen. Daaruit bleek dat hij teveel had gedronken. Er werd een alcoholpromillage van meer dan 0,8 promille in het bloed aangetroffen. Omdat de man beginnend bestuurder is, werd daarop zijn rijbewijs afgepakt.

Of er bij het ongeluk personen gewond zijn geraakt is onbekend.