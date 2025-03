‘Driekwart Groningers zijn blij met al die toeristen in hun stad’ | Eem de Stad in

In ‘Eem de stad in met Jetze en Annelies’ gaan de podcasters in gesprek met onderzoeksjournalist Maarten Siepel over het toerisme in de stad. Want dat zit flink in de lift! Daarom vroeg Maarten, van de onderzoekredactie, het OOG-panel wat de inwoners hier eigenlijk van vinden. De uitkomst? De overgrote meerderheid is er blij mee.

Toch wilden Jetze en Annelies ook weten hoeveel mensen minder enthousiast zijn over de groeiende stroom toeristen — en vooral, waarom niet? Waar trekken al die bezoekers eigenlijk naartoe? Blijven ze in de stad, of ontdekken ze ook de omgeving buiten de schaduw van de Martinitoren? En hoe komt het dat toeristen Groningen zo goed weten te vinden? Maarten heeft op al deze vragen (en meer!) het antwoord.

Daarnaast speurt Britt zoals elke week de social media-trends af, en dit keer werd de generatiekloof tussen jong en oud weer pijnlijk zichtbaar. Natuurlijk bespreken we ook het laatste nieuws én geven we je een paar leuke uitgaanstips voor als je agenda nog leeg is.

Luister hieronder de podcast: