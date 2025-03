Drie Spanjaarden opgepakt in Stad op verdenking van verkrachting en kindermisbruik

Foto via Politie.nl

De Nederlandse politie heeft drie Spanjaarden opgepakt in Groningen, omdat ze in hun thuisland worden verdacht van verkrachting, kindermisbruik en het maken van kinderporno. De Spaanse politie hield in Alicante tegelijk een Nederlander aan, die ook verdacht wordt van gelijksoortige zedenmisdrijven.

De drie Spanjaarden die in Stad werden aangehouden, reisden volgens de Spaanse nationale politie met valse documenten.

Eén van de voortvluchtige Spanjaarden werd in Malaga gezocht in afwachting van zijn proces. Er wordt een gevangenisstraf van 34 jaar tegen hem geëist vanwege langdurig seksueel misbruik, aanranding en het produceren van kinderpornografisch materiaal met minderjarigen van 13 en 15 jaar oud in 2016.

De andere twee voortvluchtigen, twee broers, zijn veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor de aanranding, verwonding en bedreiging van een jonge vrouw die ze ontmoetten op de jaarmarkt van Malaga.

De Nederlander uit Zeist werd gezocht door de politie en het Openbaar Ministerie, omdat hij ervan wordt verdacht dat hij twee meisjes van 11 en 13 jaar heeft verkracht. Hij zou hen seksueel hebben misbruikt en ‘extreem agressieve’ video’s met de minderjarigen hebben opgenomen.