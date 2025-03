Drie KLM-piloten in opleiding verdacht van brandstichting bij vliegveld Eelde

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het Openbaar Ministerie verdenkt drie studenten van de KLM Flight Academy van brandstichting bij hun appartement op luchthaven Eelde. De luchtvaartmaatschappij heeft hen voor een jaar geschorst, zo meldt RTV Drenthe.

De brand zou vorige maand opzettelijk zijn aangestoken op het balkon van het wooncomplex. Ruim twee weken geleden werden de verdachten aangehouden door de marechaussee. Ze zijn inmiddels vrijgelaten, maar blijven verdachte in de zaak.

De brand had gevolgen voor het vliegverkeer. Op zaterdag 22 februari moest een Transavia-vliegtuig langer in de lucht blijven, omdat de brandweer niet beschikbaar was voor een eventuele noodsituatie op de luchthaven. Nadat het vuur was geblust, kon het toestel alsnog landen. De vertraging zorgde voor extra kosten voor Transavia.

KLM laat weten dat zij het gedrag van de studenten sterk afkeurt. De maatschappij heeft de drie voorlopig geschorst, maar doet verder geen uitspraken over de zaak. Justitie behandelt de aangifte, maar details over de vervolgstappen zijn nog niet bekend.