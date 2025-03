Downers en vrienden dansen op Raadhuisplein: “Kunnen deelnemen in de maatschappij is belangrijk”

Foto: still uit filmpje

Een groep mensen met het Downsyndroom hebben vrijdag gedanst op het Raadhuisplein in Haren. De actie, die plaatsvond op Wereld Downsyndroom Dag, was een initiatief van Monique Odijk.

Hoi Monique! Hoe is dit idee ontstaan?

“Dat heeft te maken met onze zoon Elmer. Hij heeft het syndroom van Down en woont in het wooninitiatief de Borgheerd in Haren. Jaren geleden hebben we het restaurant Elmer’s aan de Nieuwe Ebbingestraat gehad. Door de coronacrisis hebben we dit helaas moeten stoppen. Op Wereld Downsyndroom Dag organiseerden we vanuit het restaurant altijd een bijzondere activiteit. Zo hebben we deelnemers bijvoorbeeld eens met een limousine opgehaald vanuit Haren, maar werden gasten op deze dag ook altijd getrakteerd op koekjes en bloemen. Uit die tijd komt ook het idee voor een flashmob.”

Wat is het Downsyndroom?

Het Downsyndroom is een aangeboren aandoening. De oorzaak is een ‘extra’ chromosoom. Chromosomen zitten in al onze lichaamscellen en zijn de dragers van onze erfelijke eigenschappen. Normaal gesproken heeft iedereen in elke cel twee exemplaren van elk chromosoom. Iemand met het downsyndroom heeft van één bepaald chromosoom (chromosoom 21) geen twee, maar drie exemplaren. Hierdoor raken allerlei processen in het lichaam in de war.

Het restaurant sloot de deuren in 2021. Is het idee daardoor in de ijskast beland?

“Zo kun je het wel zeggen. In het restaurant dansten we één keer in de week met de deelnemers. Er is toen geopperd om op straat eens te gaan dansen op You Are So Beautiful van Joe Cocker. Na de sluiting is het idee in de vergetelheid geraakt, tot we er afgelopen herfst aan werden herinnerd. We hebben contact gezocht met de stichting Downsyndroom. Zij hebben het omarmd en opgenomen in hun blad, inclusief een qr-code. Deze code linkte naar een video waarin het dansje wordt voorgedaan, waardoor iedereen kon gaan oefenen.”

En zo stonden jullie gisteren met een grote groep mensen te dansen op het Raadhuisplein…

“Ja, het was fantastisch. We hebben dit idee voorgelegd in de woongroep van Elmer, wat veel enthousiasme opleverde. Maar ik geef bijvoorbeeld ook yogales in Haren. Daar heb ik het ook verteld en ik heb mensen van The Gym uitgenodigd. Uiteindelijk ontstond er een hele mooie groep mensen te dansen, waarbij mensen met het Downsyndroom kris kras tussen andere mensen stonden. Er werd samen gedanst in de meest letterlijke zin van het woord.”

Hoe belangrijk is het om dit te doen?

“Ik denk dat het heel belangrijk is. Je hoort dat er vaak gesproken wordt over inclusie. Dat is waar het om draait. Deze groep mensen maakt ook onderdeel uit van onze samenleving. Zij horen er ook bij. En gelukkig gaat dat heel goed, omdat we bijvoorbeeld zien dat mensen met Downsyndroom steeds vaker aan het werk zijn in supermarkten of musea. Er zijn veel mooie voorbeelden te vinden. Maar het kan altijd meer. Wat we gisteren hebben gezien is dat onze actie op diverse plekken in het land navolging kreeg. In verschillende steden werd er gedanst. De flashmob is door het hele land gegaan. Het is ook heel mooi om te zien dat de media hier veel aandacht voor had.”

Hoe heeft Elmer de dag zelf ervaren?

“Hij heeft het fantastisch gevonden. Hij heeft het beschouwd als een groot feest. En als woongroep hebben ze er ook heel serieus naar toe gewerkt. Natuurlijk is daar het enthousiasme om dit te gaan doen, maar er is ook heel serieus geoefend om goed en beslagen ten ijs te komen, waarbij de begeleiding ook goed geholpen heeft.”

Gaat dit volgend jaar weer gehouden worden?

“Als het aan de mensen die gisteren op het Raadhuisplein aanwezig waren wel. Er was veel enthousiasme om dit een vervolg te geven. Wij willen daar over na gaan denken, maar we kijken hier wel heel positief naar. Ik denk dat het een heel leuk middel is om dit op deze manier zichtbaar te maken. En wie weet is het volgend jaar wel goed om zoiets met zoveel mogelijk mensen ook op de Grote Markt te organiseren.”

Bekijk hieronder de flashmob: