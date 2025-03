Doorfietsroute tussen Groningen en Winsum is klaar en geopend

Foto Joris van Tweel. Walfriduspad, doorfietsroute Winsum

De doorfietsroute tussen Groningen en Winsum is maandagmiddag open gegaan. Het fietspad loopt vanaf de Eikenlaan in Paddepoel via een nieuwe brug over de noordelijke ringweg richting Winsum.



Het grootste deel van de doorfietsroute, die in de provincie voornamelijk langs het spoor loopt, lag er al. Fietsers moesten in de stad echter een stuk omrijden via Selwerd.

Dat is nu meer nodig, want het nieuwe deel loopt ook langs het spoor. Eind september werd in het verlengde van de Walfridusbrug over het Van Starkenborghkanaal een fietsbrug over de noordelijke ringweg geplaatst.

Daarna werd verder gewerkt aan het fietspad. Maandagmiddag werden de hekken bij de Eikenlaan weggehaald en konden de eerste fietsers gebruik maken van het nieuwe Walfriduspad.